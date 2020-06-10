İstanbul Havalimanı'nda yemek siparişi karekod ile verilebilecek
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İstanbul Havalimanı'nda yemek siparişi karekod ile verilebilecek

İstanbul Havalimanı'nda bulunan BTA restoranlarında, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, teması azaltmak amacıyla karekod (QR) ile sipariş verme ve ödeme sistemi başlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda yemek siparişi karekod ile verilebilecek
10.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:52

İstanbul Havalimanı'nda bulunan BTA restoranlarında, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, teması azaltmak amacıyla karekod (QR) ile sipariş verme ve ödeme sistemi başlatıldı.

Yurt dışı uçuşlarının başlamasına kısa bir süre kala karekod ile yiyecek içecek siparişi İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya başladı. Ödemelerin de karekod ile yapılabildiği siparişlerde tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık verilecek.

BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri İşletme Müdürü Kazım Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada BTA restoranlarında yolcuların ve çalışanların sağlığını düşünerek tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Gıdanın insan sağlığı üzerindeki önemine dikkati çeken Çil, "Misafirlerimizi birimlere girdiği andan itibaren bilgilendirme panolarıyla karşılıyoruz. El dezenfektanlarını misafirlerimizin görebileceği uygun alanlara yerleştirdik. Aldığımız tüm siparişleri çalışanlarımız gıda güvenliği zincirini bozmadan hazırlayacak. Misafire ulaşana kadar ürünler tek kullanımlık kapta ve kapalı kapta servis edilecek. Misafirin gözü önünde kap açılacak ve misafir tükettikten sonra imha edilecek." diye konuştu.

Sosyal mesafe kuralına uyulması için gerekli işaretlemeleri de yaptıklarını dile getiren Çil, çalışanlarının sağlığını korumak için personel servislerinde de dezenfektan işlemi yaptıklarını kaydetti.

"Misafirimiz isterse aynı sistemle ödemesini de yapabilecek"

Daha az temas için QR kodu ile sipariş menü uygulamasını İstanbul Havalimanı'nda bulunan BTA restoranlarında başlattıklarını anlatan Çil, şöyle devam etti:

"Yolcular ve çalışanların daha az temas etmesi için yapılan bu uygulamayı başlattık. Misafirlerimizin ödeme esnasında çalışanlarımızla arasındaki mesafeyi koruması için, QR kodlu menü ve ödeme sistemi başlattık. Misafirlerimiz birimlerimize girerken ana panodaki QR kodlarını okutarak Türkçe, İngilizce veya istedikleri dilde menüye ulaşabilecek, oradaki fiyatlandırmayı görecek ve sipariş verebilecek. Verdikleri sipariş anında bar veya mutfağa düşecek ayrıca mutfağa bilgilendirme gelecek. Mutfaktaki arkadaşlar ürünü hazırlayacak. Okuttukları QR kodu ile bizler masa bilgilerine ulaşacağız. Bu işlemin ardından mutfaktaki elemanlarımız siparişi hazırlayacak, servis elemanlarımız servis edecek. Misafirimiz isterse yine akıllı kodu ile sistemden ödemesini de yapabilecek. ya da temassız kredi kartı ile ödeme yapabilecek."

Çil, aplikasyon ve akıllı telefon kullanamayan tüm misafirler için ise tek kullanımlık yemek listesi hazırladıklarını, müşterinin yemek seçimini yapmasının ardından bu menüleri imha edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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