İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'YARIYIL TATİLİ' HAREKETLİLİĞİ

17.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:57

MİLYONLARCA öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek için seyahate çıkanlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte havalimanına gelen öğrenciler, 15 günlük tatilin tadını çıkarmak istediklerini ifade ettiler.

İstanbul Havalimanı'nda günlük yolcu hareketliliğine bugün yarıyıl tatili nedeniyle seyahate çıkanlar da eklendi. Terminalde, iç ve dış hat uçuşlarında zaman zaman yolcu yoğunluğu görüldü. Terminale giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyetler oluşmaması için gerekli önlemler alındı.

ÖNCE KARNE ALDILAR SONRA TATİLE UÇTULAR

Karnelerini alan öğrenciler, seyahatleri öncesi oldukça heyecanlı görüldüler. Giresun 'a gitmek üzere iki kızıyla birlikte havalimanına gelen Serpil Koç, "Bugün çocuklarımla birlikte Giresun'a uçuyoruz. Orada kızkardeşim, annem, ağabeyim var. Bizleri bekliyorlar. Orada tatil yapacağız. Karnelerden biri çok güzel, biri ise parçalı bulutlu" diye konuştu. Serpil Koç'un 4'üncü sınıfa giden kızı Selen Zeliha Koç ise "Takdir aldım. 2 haftalık bir tatilim var. Öğretmenim yarıyıl tatilinde kitap verdi. Onları okuyacağım" dedi.

"KUZENLERİMLE ÇOK EĞLENECEĞİZ"Ailesiyle birlikte Mardin'e tatile giden ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Merve Irmak da tatil planları için "Karnem çok iyi geldi. Mardin'e kuzenlerimin, anneanmemin, teyzelerimin yanına gidiyorum. Kuzenlerimle orada gezeceğim. Çok eğleneceğiz. Öğretmenim 40 sayfalık bir kitap verdi. Onu yapacağım."

Görüntü Dökümü----------------------Havalimanında dış hat terminali-Pasaporttan geçenler-Yolcuların hareketliliği-Pasaportta sırada bekleyenler-Aileleriyle birlikte tatile giden çocuklar-Check-in yaptıranlar-Serpil Koç ve kızları ile röp-Koç ailesinin gidişi-Mardin'e giden Irmak ailesi-Merve Irmak ile röp-Çocuklarla röp

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul