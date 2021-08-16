İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4 ton 382 kilogram kimyasal maddenin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'u tutuklandı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4 ton 382 kilogram kimyasal maddenin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton ara kimyasal madde ele geçirildi.

Hong-Kong'dan hava yoluyla getirilen ve Türkiye üzerinden kara yolu ile Hollanda'ya transit olarak götürülecek olan 2 ton 192 kilogram ağırlığındaki eşya riskli görülerek Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda analiz edildi.

Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, "Amfetamin" ve "Metamfetamin" cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi.

Söz konusu maddenin ayrıca uluslararası uyuşturucu kontrol düzenlemeleri çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin ilgili organlarınca takip edilen, ulusal mevzuatta da kullanımı ve ticareti Sağlık Bakanlığınca kontrol edilen maddelerden olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci sevkiyatta da Türkiye'ye gelen 2 ton 190 kilogram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü. Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 382 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu.

Operasyon Hollanda'da devam etti

Uyuşturucu imalinde kullanılan maddenin Hollanda'daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Hollanda kolluk birimleri ile irtibata geçilerek "uluslararası kontrollü teslimat" kararı alındı.

Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya, varış noktasına kadar önce Türkiye kolluk birimleri tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi.

Türkiye'de ve Hollanda'nın Uden şehrinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında maddenin alıcısı olduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı - Haberler
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