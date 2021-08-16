İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdiğini açıkladı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
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