İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU DEDEKTÖR KÖPEKLER UYUŞTURUCUYU BÖYLE BULDU

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonlarda, şüpheli görülen kargo gönderileri içerisinde halıya ve tekstil ürünlerine emdirilmiş vaziyette uyuşturucu madde ve 220 bin adet hap ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizi neticesinde Avustralya, Suudi Arabistan ve Kanada'ya gönderilen 3 kargo gönderisi şüpheli olarak belirlendi. Kargolar dedektör köpekler tarafından kontrol edildi. Avustralya'ya gönderilmek istenen halıya dedektör köpeklerin yoğun tepki vermeleri üzerine paket açılarak halının bir yüzünün kaplanmış gibi olduğu görüldü ve uyuşturucunun halıya emdirilmiş olabileceği düşünülerek halıdan alınan örnek uyuşturucu test kitiyle analiz edildiğinde uyuşturucu madde sonucu olduğu tespit edildi. Şüpheli görülen diğer kargo gönderisi ise içerisinde kıyafet olduğu beyan edilen ve Kanada'ya gönderilmek istenen paketi riskli olarak kabul etti. Yapılan arama sonucunda dedektör köpeklerden alınan yoğun tepki üzerine içerisinde kazak, mont, pantolon gibi kıyafetlerin astarına dikilmiş vaziyette kumaş parçaları bulundu. Kumaştan alınan parçanın uyuşturucu test kiti analizinde uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı.

YAPI MALZEMESİ BEYAN EDİLEN KARGODAN 220 BİN ADET HAP ÇIKTI

Ekiplerin araştırma yaptığı son pakette ise Suudi Arabistan'a gönderilen ve yapı malzemesi olarak beyan edilen eşyanın olduğu kargo gönderisiydi. Dedektör köpeklerin yoğun tepki verdiği paket açıldığında içerisinde 36 adet rulo şeklinde yapı malzemesi olduğu görüldü. Rulolar açıldığında malzemenin içine poşetlerle hap gizlendiği anlaşıldı. Numune olarak alınan hap uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazında analiz edildiğinde hapların uyuşturucu olduğu ortaya çıktı. Detaylı arama sonucunda 220 bin adet hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin yürütülen soruşturmaların devam ettiği ifade edildi.