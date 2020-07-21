İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu İstanbul Havalimanı'nda, iki şahsın, valizinin içine gizlenmiş halde 4 kilo 71 gram esrar ve 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda, iki şahsın, valizinin içine gizlenmiş halde 4 kilo 71 gram esrar ve 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslar tutuklanırken, operasyon anı ve valizin içinden uyuşturucu maddelerin çıkma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Havalimanında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 8 Temmuz'da tarihinde yapılan kontrolde durumundan şüphelenilen İskender A. (19) isimli şahsın bagajında yapılan aramalarda 4 kilo 71 gram esrar ele geçirildi.

1 KİLO 979 GRAM METAMFETAMİN

17 Temmuz'da yapılan denetimlerde ise, narkotik madde arama köpeğinin Cevdet D. (49) isimli şahsın valizine tepki vermesi üzerine valiz içerisinde yapılan aramada 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA