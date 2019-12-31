: İstanbul havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

31.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:37

İSTANBUL Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 7 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Bogota (Kolombiya)-İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden Venezuela uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemiyle takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından yanaştığı körükte Gümrük Muhafaza Ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak şüpheli kişi tespit edildi. Şüpheli yolcunun seyahat ettiği uçaktaki valizler, bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle incelendi.

Şüphelinin valizinde yoğunluk tespit edilmesi ve narkotik dedektör köpeklerin de aşırı tepki vermesi üzerine, yolcunun gözetiminde açıldı. Valizdeki bir yeleğin koli bandı ile bantlandığı ve içerisine şeffaf bir torbanın yerleştirildiği tespit edildi. Torba içerisindeki beyaz renkli toz maddenin, uyuşturucu test cihazı ile gerçekleştirilen analizinde, kokain olduğu anlaşıldı. İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 7 kilo 500 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 220 bin lira olduğu belirtildi. Uyuşturucu maddeyle ülkeye gelen yolcu gözaltına alınırken konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: DHA

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