: İstanbul havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

12.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:55

YURT dışında birçok havalimanında bir süredir hayata geçen uyku kabini (sleepod) uygulaması İstanbul Havalimanı'nda başladı. Yolcular İGA Sleepod'lardan 9 euro karşılığında bir saatliğine bu hizmetten yararlanabilecek.

İstanbul Havalimanı uçuşu rötar yapan ya da uzun süre beklemeli transit yolcuların daha rahat etmesi İGA Sleepod uygulamasını hizmete sundu. Havalimanında dış hatlar gidiş arındırılmış salonda sessiz bir bölüme kurulan uyku yatakları ile yolcular uçaklarını beklerken, uykularını da almış olacaklar. İGA Sleepod'lardan yararlanmak isteyen yolcular, 9 euro karşılığında bir saatliğine bu imkandan yararlanabilecek. Eğer yolcu battaniye, yastık ve yastık kılıfı talep ederse bu durumda 2 euro daha ödeyecek. Hijyen konusunu ön plana alan havalimanı işletmecisi İGA, her yolcuya tek kullanımlık çarşafları da ücretsiz verecek. Yolcuların yanındaki eşyalarını koymaları kabininin altında bir bagaj yeri bulunan sleepod'larda ayrıca telefon ve diğer elektronik eşyaların şarj edilebilmesi için bir de priz bulunuyor.

Kaynak: DHA

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