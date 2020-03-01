: İstanbul havalimanı'nda umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi

01.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:27

ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 56 ülkede daha görülen Koronavirüs nedeniyle Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore'de uçuşlar durdurulurken, gece saatlerinde kutsal topraklardan gelen Umreciler termal kamera ile taramadan geçirilerek yurda giriş yaptı.

UMRECİLER TERMAL KAMERALAR İLE TARANDI

İstanbul Havalimanı'nda dün gece saatlerinde kutsal topraklarda bulunan Umrecilerin geri dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda havalimanına takviye sağlık ekibi ve 16 ambulans hazır bulunduruldu. Umreciler termal kameralarla taranarak yurda giriş yaparken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BİZE SORULAR SORDULAR

Umre'den gelen Türk yolcular uçaktan indikten sonra sağlık ekipleri tarafından taramadan geçtiklerini ve kendilerine bir kaç soru sorulduğunu söyledi. Umreden gelen Hakan Tansu, Oradaki havalimanında kontrole tutulmadık. Buraya geldikten sonra sağlık taramasından geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok. Suudi Arabistan'a gidişler iptal ama buraya gelişlerde bir sıkıntı yok dedi. Yolculardan Sedat Canbaz ise, Biz de umre seferlerinin iptal edildiğini Medine'de öğrendik. İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra burada kontrol edildik. Burada bir cihaz ile kontrol edildik. Birtakım sıkıntılarımızın olup olmadığını sordular. Ateşimizin öksürüğümüzün olup olmadığını sordular diye konuştu.

Göründü dökümü

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-Ambulanslardan görüntüler

-Havalimanında kontuarlardan görüntüler

-Uçuş bilgi ekranından görüntüler

-Umrecilerin gelişi

-Umreciler ile röp.

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA

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