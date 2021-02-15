İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

15.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:00
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz olarak yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz olarak yapılıyor.

İGA Havalimanı İşletmesinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi ve yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkisini artıran ve tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle an itibarıyla pistlerin açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda, yoğun kar temizleme çalışmaları ve operasyon kesintisiz olarak devam etmektedir. Kar mücadelesi aynı anda 2 pistte, bağlantı taksi yollarında ve apronlarda yapılıyor. Bu sayede kar yağışı esnasında iniş ve kalkışın ayrı pistlerden yapılmasına imkan tanınıyor. İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı esnasında taktik operasyon ana merkezden yönetiliyor. Ekipler toplam 7 sektöre ayrılırken tüm sektörler eş güdümlü çalışıyor. Karla mücadele araçlarının üzerinde bulunan transponder sayesinde araçlar anlık olarak izleniyor, performansları ise online filo yönetim yazılımı ile takip ediliyor."

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı, 300 kişiden oluşan "kar mücadele ekibi"nin 130 araç ve ekipmanla geçen cuma akşamından bu yana 7/24 görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:22:20. #1.16#
title