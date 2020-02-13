: İstanbul havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti

13.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:20

İSTANBUL Havalimanı'ndan seyahat eden bebekli yolcuların terminal içinde kullanabilmeleri için bugünden itibaren ücretsiz 'bebek arabası' hizmeti başladı.

İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hat terminali geliş ve gidiş yolcu katına konulan bebek arabaları, 0-6 yaş grubu çocukları olan ailelerin kullanımına sunuldu. Bugün başlayan uygulamada toplam 100 bebek arabası, ücretsiz olarak hizmete girdi. Yolcular, bebek arabalarını giden yolcu katında pasaport geçişi sonrasında uçağın biniş kapısına kadar, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar kullanabilecek.

Uçuşları öncesi terminalde bulunan bebek arabalarını kullanan bazı anne ve babalar, uygulamadan memnun kaldıklarını söylediler

Kaynak: DHA

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