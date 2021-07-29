İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya devam ediyor
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İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılma işlemi sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılma işlemi sürüyor.

İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcularımız, İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi'nde, her gün saat 09.00-17.00 arasında aşı hizmetinden ücretsiz yararlanabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi'nde hem gelen hem de giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, Sağlık Bakanlığının açıklaması doğrultusunda aşıdan ücretsiz yararlanabiliyor.

İstanbul Havalimanı'na girişte biletlerini ibraz eden ve Kovid-19 aşısı e-Nabız sistemine tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, "mRNA Covid-19 Aşı Uygulaması Bilgilendirme ve Onam Formu" başlıklı belgeyi Aşı Merkezi'nden temin edip imzalayarak haftanın 7 günü saat 09.00-17.00 arasında aşılarını olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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