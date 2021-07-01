İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda aşı uygulama merkezi açıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda aşı uygulama merkezi açıldı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'na girişte biletlerini ibraz eden ve Kovid-19 aşısı e-Nabız sistemine tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, söz konusu merkezde haftanın 7 günü saat 08.00 ile 17.00 arasında aşı yaptırabilecek.

İstanbul Havalimanı'nda aşı olmak isteyen kişiler, "Kovid-19 Aşı Uygulaması Bilgilendirme ve Onam Formu"nu aşı merkezinden temin edip, imzalayabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ