İstanbul Havalimanı'nda turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı
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İstanbul Havalimanı'nda turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı

İstanbul Havalimanı'nda turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Havalimanı'nda müşterisini almak için gelen turizm firmasına ait VIP minibüste çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İSTANBUL Havalimanı'nda müşterisini almak için gelen turizm firmasına ait VIP minibüste çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir anda alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Havalimanı geliş katında saat 00.30 sıralarında müşterisini karşılamaya gelen VIP minibüsün motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın şoförü son anda kendini dışarı atarken, ilk müdahaleyi de aracında bulunan yangın tüpüyle kendisi yaptı. Polis ekipleri yanan aracın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerken,  çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede yanan aracı söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, VIP minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


- İstanbul
İstanbul Havalimanı'nda turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı
İstanbul Havalimanı'nda turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İstanbul Havalimanı'nda turist karşılamaya gelen araç alev alev yandı - Haberler
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