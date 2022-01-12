İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TOPLANAN KATI ATIKLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

SANATÇI Deniz Sağdıç, İstanbul Havalimanı'nda toplanan katı atık malzemelerini sanata dönüştürdü. Sağdıç, havalimanından toplanan plastik kutular, poşetler gibi malzemeleri kullanarak yaptığı portre eserlerin bulunduğu Sıfır Noktası sergisiyle büyük beğeni topladı.

2019 yılında Milano'ya gitmek için havalimanına gelen ve sırada bir eser ortaya çıkarma fikrini kafasında oluşturan sanatçı Sağdıç'ın projesi '0' Sıfır Noktası sergisi İstanbul Havalimanı'nda hayat buldu. Havalimanında yolcuların bıraktığı katı atıklar, İGA ve paydaşlar firmalarda görev yapan personelin giydiği üniforma parçalar, keşfi yapılan plastik kutular, çöp poşetleri, kablolar, düğmeler gibi kullanılmış/atık hale gelmiş malzemelerden porteler yapan Sağdıç ve ekibinin 20 eseri İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Eserlerin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü İGA'nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde kullanılacak.

BÜTÜNLÜĞÜMÜZLE İLGİLİ BİR HİKAYE

Farklı milletlerin özelliklerini taşıyan portrelerden oluşan 20 eserin yer aldığı serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Sanatçı Deniz Sağdıç, " Burada gördüğünüz bütün eserler her bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan oluşuyor. Pet şişe kapaklarından, kartonlardan, alüminyum içecek kutularından, kablolardan oluşuyor. Burada gördüğünüz her bir nesne aslında bizim bütünlüğümüzle ilgili bir hikaye. İnsanların hayatına temas edebileceğimiz sıfır noktasından tekrar yeni bir bakışla insanlara dokunabileceğimiz bu alanda hep birlikte projeyi ortaya koymak inanılmaz keyifliydi. Bunun da herkes tarafından algılanıyor olması, sanatın anlamının tekrar gündelik nesnelerle, eşyalarla aslında o kadar da kopuk bir şey olmadığını, hepimizin bu sanatın içinde nasıl var olduğumuzu hatırlatacak" dedi.

BU ESERLER BİZLERİ HEYECANLANDIRIYOR

Eserlerin yapımında kullanılan tüm malzemelerin tamamının atık malzemeler kullanılarak yapıldığını ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul ise şunları söyledi:

'Bugün burada bizleri bir araya getiren Deniz Sağdıç'ın 'Sıfır Noktası' sergisi ileri dönüşümün önemini vurguluyor. Bu eserleri İGA ve paydaşların markalarını taşıyan eski üniformalardan, İstanbul Havalimanı atık yönetim merkezi tarafından tespit ve keşfi yapılan plastik kutulardan, çöp poşetleri, kablolar gibi kullanılmış atık haline gelmiş malzemelerden yapılıyor olması İGA olarak bizi ayrıca heyecanlandırmaktadır."