İstanbul Havalimanı'nda Ticari Uçuşlar Başladı: İlk Uçak Ankara'ya Kalktı

Taşınma işlemi tamamlanan İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli ilk uçak başkent Ankara'ya kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan yapılan uçuşların sona ermesinin ardından bugün faaliyete geçen İstanbul'un yeni havalimanında operasyonların planlandığı şekilde gerçekleştiği açıklandı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter hesabından günün ilk verilerini paylaştı.

Miami-İstanbul seferini yapan uçağın ilk inişi gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hat yolcuları sefer saatlerini bekleyecekleri terminallere yönlendiriliyor.

"Büyük Göç" olarak adlandırılan 45 saatlik taşınma işlemi öncesi Atatürk Havalimanı'nın son tarifeli seferi Singapur'a yapılmıştı. Böylece yıllardır İstanbul'a hizmet veren Atatürk Havalimanı'na veda edilmiş oldu.



Şimdi 'dünyanın en büyüğü' ünvanıyla faaliyete geçen İstanbul Havalimanı'nın, günde 2 bin uçağın iniş-kalkış yapabileceği, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek bir transfer merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

İstanbul'un yeni havalimanı özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'in edindiği bilgilere göre havalimanının inşaatında en az 52 ölümlü iş kazası yaşanmıştı. Havalimanı inşaatı ayrıca çevreciler tarafından doğa tahribatı yapıldığı gerekçesiyle eleştiri topladı .

Atatürk Havalimanı'na ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılışı esnasında Atatürk Havalimanı'nın bir kısmının 'millet bahçesi' yapılacağı sözünü vermişti.

Erdoğan açılışın gerçekleştiği 29 Ekim günü Atatürk Havalimanı'nın akıbetiyle ilgili "Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanı'nın bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır." açıklaması yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle