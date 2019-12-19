İSTANBUL HAVALİMANI'NDA "TERMİNAL POLİS MERKEZİ"  HİZMETE GİRDİ

19.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:36

İstanbul Havalimanı'nda, yolcuların karşılaştıkları sorunları daha hızlı çözüp, uçuşlarını kaçırmalarının önüne geçmek, kayıp-çalıntı bagajlarda yolculara daha hızlı ve kolay hizmet vermek için terminal 'karakol' hizmete girdi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat boyunca, yolculara seyahat evrakları, kayıp-çalıntı bagaj ve uzun süreli takibi gerektirmeyen asayiş olaylarında hizmet verilecek. İstanbul Havalimanı'nda pasaport, kimlik veya belge kaybedilmesi, kayıp bagaj gibi bazı asayiş olaylarında yolculara daha hızlı ve kolay hizmet verilmesi için terminal içinde gidiş katında Polis Merkezi Amirliği açıldı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek merkezde uzun süreli takip gerektirmeyen, anlık durumlarda izlenecek yollara ilişkin bilgiler yolculara anında aktarılacak. Yolcuların seferlerini kaçırmadan, yapılması gerekli işlemler polis merkezinde yapılacak. 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek yeni merkezde yolculara seyahat evrakları, kayıp-çalıntı bagaj ve uzun süreli takibi gerektirmeyen asayiş olaylarında hizmet verilecek. Uzun süreli takibi gereken konularda yolcular yine terminal dışındaki ana polis merkezi binasına yönlendirilecek.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, polis merkezinin hizmete girmesiyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın yüz binlerce yolcuya ev sahipliği yaptığını, mevcut şube müdürlüğünün terminal dışında olması nedeniyle kolluk işlemlerinde bazı sorunlar yaşanabildiğini söyledi.Bu sorunun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile yapılan bir toplantıda dile getirildiğini kaydeden Şanlı, "Toplantıda hızlı bir şekilde havalimanında bir karakolun faaliyete geçirilmesine karar verildi. Bu karakolun yapımını İGA hemen bitirdi. Bir aylık bir süreç içinde karakolumuz faaliyete geçti. Yolcularımızın gerek kendi şikayetleri gerekse de onlarla alakalı bazı işlemler için, havalimanının dışında çıkmadan gerçekleştirme imkanı ortaya çıktı. Bu da havalimanımıza özel bir durum. İnanıyoruz ki yolcularımızın daha konforlu seyahat etme noktasında imkan sağlamış olacağız" diye konuştu.

"BURASI ERİŞİMİ ÇOK GÜÇLÜ BİR HAVALİMANI"Havalimanında işlenen suçlarla ilgili bazı işlemlerin de burada tamamlanabileceğini kaydeden Şanlı, şunları söyledi: "Bazı vatandaşlarımız bir mahkemede ifade vermeye gitmemiş olabilir. Hakkında kendisinin bildiği ya da bilmediği yakalama kararları söz konusudur. Bu tarz işlemler için karakolumuz faaliyet gösterecek. Vatandaşlarımızın şikayetleri varsa da burada alacağız. Normalde bu işlemler için dışarıdaki karakola gidilmesi gerekiyordu. Onları artık burada gerçekleştireceğiz. Biz şüpheli bavullar ya da unutulan eşyalar için CCTV ile görüntüleri geriye dönük izliyoruz. Bu tip olaylarda 'eşyaların veya valizin sahibi kimdir, olay nerede olmuştur?' sorusunun cevabı için kayıt veya geriye izleme olanağımız söz konusu. Burada kaybolan bir şeyin sahibi ve bırakılma zamanıyla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Burası erişimi çok güçlü bir havalimanı. Genelde havalimanındaki yolcu bir şeyini unutmuş ya da kaybetmiş oluyor. Başvuru için havalimanından dışarı çıkması gerekiyor. İçeriye girerken tekrar aramalardan geçmek zorunda kalıyor. Bundan kaynaklanan nedenlerden dolayı uçak seferini kaçırmalar söz konusu oluyordu. Bunun doğurduğu mağduriyetler, kızgınlıklar, rahatsızlıklar vardı. İşte yeni karakolda bunlar ortadan kaldırılmış olacaktır."

YOLCULAR MEMNUNYolcular ise uçaklarını kaçırmadan sorunlarının halledilmesin dolayı terminal içindeki polis merkezinde verilen hizmetten dolayı memnun kaldı. Bu yolculardan biri Van'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda büyük bir sürpriz ile karşılaşan Emre Yıldız oldu. Kimliğini aracında unuttuğunu fark eden Yıldız, uçuşuna kısa bir süre kala büyük bir şok yaşadı. Polislerin yönlendirmesiyle polis merkezine başvuran Yıldız, görevli polisin kimlik doğrulaması yapmasının ardından kısa bir sürede hazırlanan geçici uçuş belgesiyle uçağına yetişti.

"BU İŞLEM YAPILMASAYDI UÇAĞIMI KAÇIRABİLİRDİM"Burada basın mensuplarına aldığı hizmeti değerlendiren Yıldız, kendisine çok faydalı bir çözüm sunulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda bana uçuş için yeterli olacak şekilde geçici bir kimlik verdiler. Böylece uçağımı kaçırmayacağım. Burada işlem yapılmasaydı uçağımı kaçırabilirdim" diye konuştu. Kasım ayındaki seyahatinde İstanbul Havalimanı'nda valizini unutan Demokratik Kongo uyruklu Balanga Engange de kızıyla birlikte merkeze başvurdu. Buradaki görevlilere durumunu anlatan Engange, kayıp valizinin bulunması için başvuru yaptı. Fransızca bilen polis memuru tarafından pasaport kontrolünden geçtiği gün ve saat bilgisi alınan yolcunun valizi merkezdeki özel odada izlenen görüntülerle bulundu. Araştırmalar sonucunda valiz, temizlik görevlileri tarafından kayıp eşya bürosuna teslim edildiğini öğrenen Engange de polislere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü--------------------------Polis merkezi girişi ve tabelası-Polis merkezine gelenler-Yolcuların polis memurlarına başvurusu-Polislerin talepleri incelemesi-Emre Yıldız adlı yolcunun sorununun çözülmesi-Kongolu kadınların başvurusu-Kamera görüntülerinin incelenmesi-Kongolu Engange ile röp-Emre Yıldız ile röp-Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı ile röp-Terminal görüntüleri-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA