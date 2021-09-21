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İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Haberler | Güncel
İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Ekipleri, son 8 ayda yaptıkları operasyonlar sonucu ele geçirdikleri ürünleri sergiledi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Ekipleri, son 8 ayda yaptıkları operasyonlar sonucu ele geçirdikleri ürünleri sergiledi. İstanbul Havalimanı'nda Suç Önleme Şube Ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler arasında en ilginci ise Ummanlı bir yolcunun İspanya'dan beraberinde getirdiği değeri 18 Bin Euro olan antika silahlar oldu.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanı yolcu girişi ve arındırılmış alanda son 8 aylık çalışmalarını tanıttı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda 2 milyon 500 bin dolar değerinde saatler, 500 bin dolar değerinde 10 bin karton elektronik sigara ve 500 adet makine, 2 milyon değerinde kanser ilacı, sahte pasaport, içki ve sigaralar ele geçirdi.

"ANTİKA SİLAHLAR POLİSTEN KAÇAMADI"

İstanbul Havalimanı'nda Suç Önleme Şube Ekipleri tarafından ele geçirilen ürünler arasında bulunan antika silahlar ilgi çekti. Ummanlı yolcu İspanya'dan aldığı antika silahları, Türkiye'ye aktarmalı ülkesine götürmek istedi. Polis ekiplerinin dikkatini çeken Ummanlı yolcunun valizlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 1800'lü yıllara ait olduğu öğrenilen antika silahların yanı sıra İspanyalı gemiciler tarafından kullanılan 18 bin dolar değerindeki bir tüfek de ele geçirildi.

"SON 8 AYDA YURDA KAÇAK GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ OLMADI"

İstanbul Havalimanı sahte pasaport birimi memurları son 8 ayda yaptıkları başarılı çalışmalarla kaçak geçişlere izin vermedi. Pasaport polislerine verilen eğitimler sonuç vermeye başlarken, kontrol noktalarında sahte pasaportun önüne geçen polis ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda belirlenen zaman içerisinde ülkeye havayoluyla kaçak yolcu girişi olmadığı öğrenildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde son 8 ayda bin 875 kişiye işlem yapılırken, ülkeye sahte pasaport ile girmeye çalışan 187 terör örgütü üyesi de yakalandı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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