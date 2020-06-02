İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferler normalleşmenin ikinci gününde de sürüyor
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İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferler normalleşmenin ikinci gününde de sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme süreciyle başlatılan uçuşların ikinci gününde iç hat seferleri devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferler normalleşmenin ikinci gününde de sürüyor
02.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme süreciyle başlatılan uçuşların ikinci gününde iç hat seferleri devam ediyor.

THY'nin belirlediği iç hat seferleri için sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular önce güvenlik aramalarından geçti.

Yolcuların ateşi ise termal kameralar ve akıllı kasklarla ölçüldü. Yolculara refakat etmek ve uğurlamak isteyenlerin terminale girmesine izin verilmedi.

Terminalin çeşitli bölümlerinde görevlendirilen "İGA hijyen ekibi" de sosyal mesafe kurallarının uygulanması için yolculara uyarılar bulunuyor.

Ayrıca İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için giriş kapılarına cihazlar yerleştirdi. Havalimanı giriş kapılarındaki x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar, ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleme işlevi görüyor.

THY kontuarındaki görevliler, check-in işlemleri sırasında yolcuların HES kodlarıyla biletleme işlemleri yapıyor.

Kabine büyük bagaj alınmazken yolcular valizlerini kontuarlardaki görevlilere teslim ediyor. Yolcuların bazıları check-in işlemlerini makinelerde yaparak, biletlerini sıra beklemeden burada bastırabiliyor.

THY uçağıyla Trabzon'a gidecek yolculardan Hakan Gerz, basın mensuplarına uçakla seyahat etmek için daha önce aldığı otobüs biletini iptal ettirdiğini söyledi.

Gerz, eşiyle Rize'de çay toplayacaklarını ifade ederek, "Uçuşa gelmeden önce tedbirimizi aldık. Gerekli maske ve dezenfektanımızı yanımıza aldık. Bütün tedbirlerimizi alıp, sosyal mesafeye uymaya mümkün olduğunca dikkat ediyoruz." dedi.

Alime Gerz ise havalimanında herhangi bir sorun yaşamadan eşiyle işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ukrayna uyruklu olduğu için HES kodu alırken işlemlerin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü dile getiren Gerz, "Eğer seferler açılırsa memleketim Ukrayna'ya da gideceğim." diye konuştu.

İzmir'e giden Can Bodur ise üç aydan bu yana görmediği 70 yaşındaki annesini ve ailesini çok özlediğini, hızlı bir şekilde ailesine kavuşmak için otobüs yerine uçağı tercih ettiğini belirtti.

Bodur, hijyen tedbirlerini sıkı bir şekilde aldığını dile getirerek, "Örneğin ellerimi çok sık dezenfekte ediyorum. Gördüğünüz üzere iki maske takıyorum. İlk iki hafta içinde evimde de maskeli kalmayı düşünüyorum. HES kodu için 2023'e kısa mesaj gönderdim. Çok pratik şekilde kodu aldım." ifadelerini kullandı.

THY uçuşları artırıyor

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran'dan itibaren iç hat seferlerini artıracağını açıkladı.

Bu tarihten itibaren THY, İstanbul'dan 34 Anadolu iline sefer düzenleyecek.

Anadolujet'in Ankara'dan 15, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 14 ile iç hat seferleri icra etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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