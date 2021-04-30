İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu 17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu

17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. 17 günlük tatili memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'na akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ülke genelinde 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'ta 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini bildirmişti. 17 günlük tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yolcu hareketliliği yaşanıyor. Yetkililer yolcu yoğunluğunun yaşanmaması için bir çok kontuarı açarak yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini hızlı bir şekilde yapılmasını sağladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan hijyen ekipleri yoğunluk nedeniyle yolcuların sosyal mesafe kuralına uyması konusunda ikazlarda bulundu.

Rize'ye giden Ali Rıza Enisoğlu ise bu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğunu ve ailecek çay toplamaya gideceklerini ve 18 gün orada kalacaklarını söyledi.

29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında sürecek tam kapanma nedeniyle iç hat uçuşlarında da seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi. Tam kapanma dönemi içerisinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar seyahat izin belgelerini T.C. İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru sistemi üzerinden veya 199'u arayarak belgelerini alabilecekler. Belirlenen tarihte yurt dışından gelmeyi ve yurt dışına gitmeyi planlayan yolcular ise izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair belgelerini ibraz ederek ve varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.

İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ

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