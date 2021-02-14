İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 4 kişi yakalandı

14.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:09

İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde kapsüller içinde 882 gram eroin ve 508 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde kapsüller içinde 882 gram eroin ve 508 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat'ta sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda İran uyruklu 4 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelilerin sindirim sisteminde 92 küçük kapsül şeklinde 882 gram eroin ve 12 büyük kapsül şeklinde 508 gram metamfetamin ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin havalimanı içinde ilerlerken polis ekiplerince durduruldukları anlar görülüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 4 kişi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 4 kişi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 4 kişi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 4 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Deniz Türüç Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan 4 kişi yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 12:09:18. #1.14#
title