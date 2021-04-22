İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'NİN dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'Şimdi Çocukların Zamanı' sloganıyla hayata geçirdiği 'Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı' konseptinin lansmanını, pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'Şimdi Çocukların Zamanı' sloganıyla hayata geçirdiği 'Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı' konseptinin lansmanını, pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirdi.

Havalimanı İşletmecisi İGA, çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak ve eğlenceli hale dönüştürmek amacıyla yeni çözümler üretti. Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl dijital festival niteliğinde kutlanırken,?Şimdi Çocukların Zamanıö sloganıyla hayata geçirilen 'Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı' konseptinin lansmanı yapıldı.

ÇOCUKLU AİLELER KENDİLERİNİ ÖZEL HİSSEDECEKLER

Konsept kapsamında çocukların havalimanı içinde keyifli vakit geçirebilmeleri için toplam büyüklüğü 700 metrekare olan 5 farklı oyun alanı ön plana çıkıyor. Çocuklu aileler, havalimanına geldiklerinde, kendileri için tasarlanan alanlarda CİGA karakteri ile karşılaşıyor. Aileler, havalimanı otoparkında da kendilerine özel tahsis edilen alanlara araçlarını park edebiliyor. Havalimanı terminal girişinde ise çocuklar, aileleriyle uzay mekiği şeklinde kendileri için tasarlanan özel kapılardan geçiş yapabiliyor. Yine çocuklar, aileleriyle uçak şeklinde tasarlanan trenle uçaklarının kapısına götürülyor.

Ayrıca 0-2 yaş grubundaki çocukların ücretsiz buggy kullanımı ile 0-6 yaş grubuna özel karşılama ve uğurlama asistanlığı hizmetleri yer alıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ZAMANI'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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