İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLENMEYE BAŞLADI
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLENMEYE BAŞLADI

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' uygulaması bugün itibariyle başladı.

29.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:26
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLENMEYE BAŞLADI

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' uygulaması bugün itibariyle başladı. Belge almak için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, başvurularını yaptıktan sonra seyahat izin kuruluna gelerek başvurularını onaylatacaklar.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hava yolu yolcuları, bugün saat 0600'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi şartı nedeniyle iç hat uçuşları olan yolcular İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada ilk olarak seyahat izin başvuru masasına gelen yolcular burada müracaatlarını yaptılar. Buradaki işlemlerinin ardından dilekçeleriyle birlikte 'Seyahat İzin Kurulu'na giden yolcuların dilekçeleri, yapılacak değerlendirmenin ardından Havalimanı Mülki İdare Amirliği tarafından onaylanacak. Bu işlemlerin ardından Seyahat izin belgesini alan yolcu uçak biletini alabilecek.

SEYAHAT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurudan önce yer hizmetleri personeli yolculara gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Yapılan bilgilendirmelerde başvuru şartları yazan bir bildiriyi okumaları isteniyor. Bu bildiride, Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelge ile belirtilen, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, Birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastaları olan, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız 'Seyahat İzin Kurulun'ndan' seyahat izni belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecekler. Ayrıca havayolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insanı ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirler arası seyahat edebilecekler. Hizmetiningörevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır ifadelere yer alıyor.

BAZI YOLCULAR SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADI

Sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuları görevliler ikaz ederken kurallara uymayan yolculara da diğer yolcular tepki gösterdi. Yolculardan Tuğçe Sabancı, Burada öğrenciydim staj işlemlerimi halletmek için buraya geldiğim zaman burada kaldım. Burada sosyal mesafe diye hiçbir şey yok. İçerideki görevli sesleniyor ses gelmediği için insanlar cama yaklaşıyor. İnsanlar burada dib dibe. Doğru düzgün maske kullanan yok. İnanmıyorum insanlar burada saatlerce bekliyor belki birinde burada koronavirüs var hepimiz hasta olacağız diyerek tepki gösterdi.

BAŞVURUDA BULUNDULAR

Havalimanına gelerek başvuru yapan Recep Biberoğlu, 'İş için İzmir'e gitmiştim. Oradan Trabzon'a uçamadığım için buraya geldim. Uçağımın iptal olduğunu duydum. Şimdi de izin gerekiyormuş nasıl alındığını bilmiyorum inşallah alacağız. Umarım her şey iyi olacak dedi. Çocuğunu ameliyat ettirmek için Batman'dan İstanbul'a gelen Mücahit Akbaş, 'Valilik izni olmadan gidemezsiniz, dediler. Biz de tam olarak ne yapılacak bilmiyoruz ama şimdi geldik o işlemleri gerçekleştireceğiz. Benim hastam da burada nereye götüreceğimi bilemiyorum, eve de gidemiyorum memlekete de gidemiyorum diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLENMEYE BAŞLADI

Kaynak: DHA

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEYAHAT İZİN BELGESİ DÜZENLENMEYE BAŞLADI

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