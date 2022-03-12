İstanbul Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle tedbirler artırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kar yağışının etkisiyle seyahat ve operasyonların aksamaması adına havalimanındaki önlemleri artırdı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda seferler yüzde 30 oranında azaltıldı.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar, iptal edilen bazı seferler haricinde sıkıntısız bir biçimde sürüyor.

Hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı'na gelmeden önce ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor.