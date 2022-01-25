İstanbul Havalimanı'nda seferler kademeli olarak başladı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, karla mücadele çalışmalarını yerinde takip etti. İstanbul Havalimanı'nda çalışmalar hakkında bilgi veren Aycı, "Ekiplerimiz saatlerce evlerine dahi gitmeden çalıştılar. Yakında kiraladığımız otellere yerleştiğimiz teknisyenlerimiz, makinistlerimiz oralardan buraya getirilip götürüyorlar. Bir kısmı havalimanında bir kısmı otellerde dinlendiriliyor" dedi.

"Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz"

İstanbul Havalimanı'nda çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan İlker Aycı, "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonun burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık uçurmaya başladık. Şu an New-York uçağı indi ve New-York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız. Hem TGS'miz, hem Türk Hava Yolları Teknik hem de İGA'nın ekipleri seferber olmuş durumdayız ve yarın önce saatte 10 uçak kaldırıp daha sonra saate 20 uçaklık kapasiteyle uçak kaldırmaya başlayacağız. 20 uçak kaldırıp 20 uçak indirebildiğimiz, saatte 40 uçaklık kapasiteye ulaştığımız da operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Diğer havalimanlarına divert etmiş uçaklarımız, ekiplerimiz ve yolcularımızı yarın kademe kademe buraya almaya başlayacağız. ve yarın çok yoğun bir gün olacak. Sabaha kadar temizlik çalışmalarını sürdüreceğiz. Sabah kadar İGA ekipleri de ikinci pisti açacak. 2. pist ve onun etrafındaki de-icing petleri de açılınca operasyon çok hızlanacak" diye konuştu.

"Şehir içinden servislerle ekiplerimizi getirmeye çalışıyoruz"

Gazetecilere yaptığı açıklamada kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Aycı, "Önce uçağın altını temizliyoruz. Sonra pushbacklerle uçakları çekiyoruz. Sonra tamamen kepçeler girip çekiyorlar sonra o alana uçağı çekip operasyona hazır hale getiriyoruz. Yine THY Teknik teknisyenlerimiz tarafından motorların önündeki karlar ve buzlanmalar temizleniyor. Sabahleyin solüsyonlar da dökülecek. ve o dökülen solüsyonlarla buzlanmamın önüne geçmiş olacağız. Zira çok hızlı buzlanma görüyorsunuz. Aşırı soğuktan dolayı. Açılan yerlerde hızlı buzlanmaları engellemek için solüsyonlar da var. Hem İGA, 36 saattir, 72 saattir uykusuz çalışan ekiplerimiz evlerine dahi gitmeden çalıştılar. Yakında kiraladığımız otellere yerleştiğimiz teknisyenlerimiz, makinistlerimiz oralardan buraya getirilip götürüyorlar. Bir kısmı havalimanında bir kısmı orada dinlendiriliyor. Rotasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Rotasyon yapamayan uykusuz çalışan ekiplerimiz var." ifadesini kullandı.

"Hep beraber bunun altından kalkacağız"

Yarın operasyonun kademe kademe normale döneceğini söyleyen Aycı, "Böyle bir havada, böyle bir durumda bile ekiplerimiz işlerinin başını aksatmadan geliyorlar. O anlamıyla tüm pilotlarımıza, tüm kabin çalışanlarımız kabin memurlarımıza tüm buradaki yer hizmetleri çalışanlarıma, THY teknisyenlerime, THY teknik teknisyenlerime, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber burada bunun altından kalkıp havalimanımızı açık tutup operasyonu devam ettirip bizden uçuş için vaktinin ne olduğunu bekleyen tüm yolcularımızla iletişimimizi sürdürüp ekiplerimizle iletişimimizi sürdürüp yarın operasyonu kademe kademe kademe normalleştireceğiz. Hiç merak etmesinler. Biraz daha sabır istiyoruz. Biz sabaha kadar temizlik çalışmalarını sonuna kadar devam ettireceğiz. Yarın da temizlik çalışmaları devam edecek. Gece gündüz çalışıp operasyona devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İşimizin başındayız. çalışmaların başındayız. Tüm ekiplerimizle çalışıyorlar. Yorgunluk nedir bilmeden burada insan üstü bir gayretle tüm ekipler çalışıyorlar. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte gayretle herkesin yüzünü güldüreceğiz. Bu afetin de bu hava şartlarında üstesinden geleceğiz. ve inşallah daha normale dönmüş bir şekilde yola devam edeceğiz. Kar yağışları arada olabilir. Ara ara kesintiler olabilir. Ara ara operasyon yavaşlasa bile operasyonu sürdüreceğiz arkadaşlar. Hep birlikte takip edeceğiz. İlerleyen saatlerde ve dakikalarda size yeni bilgiler vereceğiz. Biz gece boyunca burada çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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