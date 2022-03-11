İstanbul Havalimanı'nda seferler aksamadan devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda seferler, kar yağışına rağmen aksamadan devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Pistler kar yağışına karşı temizlenerek açık tutulurken, apronda park halindeki uçaklar de-icing adı verilen yöntemle buzlanmaya karşı kimyasal sıvıyla yıkanıyor. Kar yağışına rağmen seferlerde bir aksama yaşanmıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kar yağışına rağmen seferlerin aksamadan devam ettiğini açıkladı. İGA'dan alınan bilgiye göre bugün planlanan 771 geliş/gidiş seferden şu ana kadar 211'i sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Gün içerisinde 560 iniş kalkış seferinin gerçekleşmesi bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel