İstanbul Havalimanı'nda pistlerden biri uçuşlara açıldı

İSTANBUL (İHA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İstanbul Havalimanı 18/36 pistinin park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde saat 12.00'den itibaren trafiğe açıldığını duyurdu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. SHGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır" denildi. Öncelik kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen (divert) uçuşlarda olacak.

(Ferhat Yasak/ İHA)

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