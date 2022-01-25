İstanbul Havalimanı'nda pistlerden biri uçuşlara açıldı - Haberler
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İstanbul Havalimanı'nda pistlerden biri uçuşlara açıldı

İstanbul Havalimanı'nda pistlerden biri uçuşlara açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İstanbul Havalimanı 18/36 pistinin park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde saat 12.00'den itibaren trafiğe açıldığını duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İstanbul Havalimanı 18/36 pistinin park yeri onayı alınarak Divert Uçuşlar öncelikli olacak şekilde saat 12.00'den itibaren trafiğe açıldığını duyurdu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. SHGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır" denildi. Öncelik kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen (divert) uçuşlarda olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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