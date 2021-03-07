İstanbul Havalimanı'nda pazar yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda pazar yoğunluğu

07.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:51

İstanbul Havalimanı son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşadı.

İstanbul Havalimanı son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Pasaport bankolarının önünde oluşan uzun kuyruklar kameraya yansıdı.

İstanbul Havalimanı son dönemlerin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Risk grubunda yer alan İstanbul'da ise sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda ise yolcu yoğunluğu yaşandı. Pasaport bankolarında yaşanan yoğunluk uzun sıraların oluşmasına neden oldu. Pasaport sırası bekleyen yolcular sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Uçuşlarına gitmek için havalimanına gelen yolcular nedeniyle havalimanı güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

-İHA-

İstanbul Havalimanı'nda pazar yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda pazar yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda pazar yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda pazar yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ

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