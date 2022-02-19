İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI

DUBAİ'den İstanbul Havalimanı'na gelen Cezayirli yolcunun kıyafetlerinin içine giydiği yeleğe gizlenmiş piyasa değeri 500 bin TL olan 37 adet cep telefonu yakalandı. Yolcunun kaçakçılık için özel olarak diktirdiği yeleğinde cep telefonlarının ele geçirildiği operasyon, kameralara da yansıdı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Dubai'den gelen Cezayir uyruklu Brahim Abdelkerim C., adlı yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Takibe alınan yolcu, gümrüklü alandan çıktıktan sonra polis tarafından durduruldu. Yolcunun üst aramasında kıyafetlerinin altına giydiği özel diktirilmiş yelek içinde 37 adet cep telefonu tespit edildi. Piyasa değeri 500 bin lira olan ve gümrük beyanı bulunmayan cep telefonlarına el konuldu. Cezayirli yolcu hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.