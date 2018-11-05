İstanbul Havalimanı'nda Ölümlü Kaza Sayısı 30"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda işin başından itibaren ölümlü kaza sayısı 30 adet olup, iş kazalarının asgariye indirilmesi için 783 İş Sağlığı Güvenliği personeli istihdam edilmiş. 459 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla 350 bin kişiye bu konuda eğitim verilmiştir." dedi.