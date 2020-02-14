: İstanbul Havalimanı'nda ödeme cihazını kıran kişi hakkında suç duyurusu

14.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:03

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, otoparktaki otomatik ödeme cihazını tekmeyle kıran kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, dün akşam İstanbul Havalimanı'nda bulunan mavi otoparktaki ödeme cihazı önüne geldi. Ödeme cihazına parayı koymasının ardından bir anda cihazı tekmelemeye başlayan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, parasını aldıktan sonra bu kez cihazı yumrukladı.

Hasarın anlaşılmasının ardından otoparktaki kamera görüntülerini izleyen İGA yetkililerinin, cihaza zarar veren söz konusu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Twitter'da, otomatik ödeme cihazının tekmeyle kırılma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Samsunlu, paylaşımında, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. @igairport'da vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazminat hakkımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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