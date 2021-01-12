İstanbul Havalimanı'nda midesinde yurda uyuşturucu madde sokmaya çalışan kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, midesindeki 93 kapsül içinde, "Metamfetamin" olduğu düşünülen uyuşturucu madde olan Gana uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, midesindeki 93 kapsül içinde, "Metamfetamin" olduğu düşünülen uyuşturucu madde olan Gana uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar transit alanda 29 Aralık'ta yapılan risk analizi çalışmalarında Afrika ülkesi Benin'den İstanbul aktarmalı Madrid uçuşu olan Gana uyruklu kişi, polis ekiplerinin şüphesi üzerine Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanında kullanılan "yutucu tespit cihazı" ile kontrol edildi.

Cihazda, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine zanlı muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Burada yapılan tetkikler ve röntgen kontrollerinde, yolcunun midesinde 93 kapsül içinde, "Metamfetamin" olduğu düşünülen uyuşturucu madde tespit edildi.

Gözaltına alınan kişi, tedavisinin ardından işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı