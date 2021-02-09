Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
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Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı

09.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:55
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Havalimanı'nda yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu taşıyan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Havalimanı'nda yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu taşıyan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan İran uyruklu 5 şüphelide 284 adet kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram eroin maddesi ve 8 adet kapsül şeklinde 122 gram afyon sakızı ele geçirildi. Zanlıların yakalanma anları da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenledi. 15 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında yapılan 4 farklı operasyonda yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen İran uyruklu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerde 284 adet kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram eroin maddesi ve 8 adet kapsül şeklinde 122 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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