İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
11.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:36
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde polis ve havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri yer aldı. İç hat ve dış hat terminallerini kapsayacak şekilde 3 ayrı noktada toplam 22 personel ile gerçekleşen denetimde havalimanında faaliyet gösteren işletmeler denetlendi. Görevliler, yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, yiyecek ve içecek satan işletmelerde temizlik ve hijyen kuralları, masa ve sandalye mesafeleri dahil bütün koronavirüs önlemleri kontrol edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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