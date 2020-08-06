İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs denetimi
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İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs denetimi

TÜRKİYE genelinde gerçekleştirilen "koronavirüs denetimleri" kapsamında İstanbul Havalimanı'nda başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlar denetlendi.

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs denetimi
06.08.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:55
TÜRKİYE genelinde gerçekleştirilen "koronavirüs denetimleri" kapsamında İstanbul Havalimanı'nda başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlar denetlendi. 

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla denetim gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla gerçekleşen denetimlere polis, gümrük, sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri de yer aldı. İç hat ve dış hat terminallerini kapsayacak şekilde 3 noktada 22 personel ile gerçekleşen uygulamada havalimanında faaliyet gösteren 95 işletme denetlendi. Görevliler, yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, yiyecek ve içecek satan işletmelerde temizlik ve hijyen kuralları, masa ve sandalye mesafeleri dahil bütün koronavirüs önlemleri kontrol edildi.0 

"YOLCULAR VE TÜM İŞLETMELER DENETLENDİ"

İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen koronavirüs denetimlerine ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. Koronavirüs ile mücadele sürecinde İstanbul Havalimanı'nda erken dönemde alınan önlemler ile önemli bir başarı elde ettiklerini kaydeden Şanlı, denetimlerin ara vermeden sürdüğünü söyledi. Şanlı, "Bizim standart olarak yaptığımız denetimlere ek olarak, bugün 81 ilimizde tüm uygulama noktalarımızda pandemi kapsamında alınan önlemlerin yerindeliği denetlenmiş oldu. İhlaller ile ilgili yasal işlemler uygulandı. Havalimanımızda tüm işletmelerimiz denetlendi. Yolcularımızdan kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapıldı. Bu noktada kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyebiliriz" dedi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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