İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı
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İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı İstanbul Havalimanı'nda turist yolcuları almak için gelen ve turizm firmasına ait olduğu öğrenilen araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda turist yolcuları almak için gelen ve turizm firmasına ait olduğu öğrenilen araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 00: 30 sıralarında İstanbul Havalimanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre turist yolcuları almak için gelen yolcu terminaline gelen ve turizm firmasına ait olduğu öğrenilen VIP minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç sürücüsünün kendisini son anda dışarı attığı araç alev topuna döndü. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, patlamanın yaşandığı VIP minibüs aracı daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlama anı kamerada

Alev topuna dönen ve patlamaların yaşandığı araçtaki yangın anları ise kameraya yansıdı. Alevler içerisinde kalan araçta patlamaların olduğu ve daha sonra yanan araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangın sonrası VIP minibüs kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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