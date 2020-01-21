: ?İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolilerinde uyuşturucu ele geçirildi

21.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:48

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına gönderilmek istenen içinde kına malzemelerinin bulunduğu kolilerde, 6,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı kargo terminalinde risk analizi ve saha denetim çalışması yaptı.

Denetim sırasında eğitimli narkotik köpeği, Avustralya'ya gönderilmek üzere içinde kına eğlencesi malzemesi bulunduğu beyan edilen koliyi koklarken tepki verdi.

Ekipler, şüphelendikleri koliyi açtıklarında kına malzemelerinin arasında oluşturulan gizli bölmede afyon sakızı ele geçirdi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, koliyi gönderenin kimliğini tespit ederek diğer gönderilerini de kontrol etti. Yapılan incelemelerde İran uyruklu olduğu belirlenen bir kişinin daha aynı beyanlı gönderisi riskli bulundu.

Ekipler İngiltere'ye gönderilmek üzere olan iki kolinin daha uçağa yüklenmesini engelledi. Yapılan araştırmada yine kına malzemesi eğlencesi olarak beyan edilen kolilerde afyon sakızı bulundu.

Kolilerde toplam 6,1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Ekipler uyuşturucu maddeleri Avustralya ve İngiltere'ye göndermeye çalışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. İran uyruklu oldukları tespit edilen S.S. (23) ve M.M'nin (44), kolileri Sirkeci'de postaneden yolladıkları, ülkelerine dönmek için Hakkari Esendere Sınır Kapısı'na gittikleri belirlendi.

Burada yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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