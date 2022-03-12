İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR - Haberler

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşların yapılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşların yapılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sefer sayılarının yüzde 30 azaltıldığı İstanbul Havalimanı'nda bugün için planlanan 591 uçuştan 522'si saat 19.28 itibariyle gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok sayıda personel ve küreme aracıyla karla mücadele ediliyor. Ekipler, planlanan uçuşların sorunsuz gerçekleşmesi için apron pist ve taksi yollarını açık tutmak için çalışıyor. Operasyonların aksamaması için önlemlerin en üst seviyeye yükseltildiği İstanbul Havalimanı'nda hava muhalefeti sebebiyle yapılacak seferler tedbir amaçlı olarak yüzde 30 oranında azaltılmıştı. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise bugün saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'sinin alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleştirildiği duyuruldu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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