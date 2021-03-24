İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları başladı

İGA Havalimanı İşletmesi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların seyahat planlarının aksamaması için kar temizleme çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinden itibaren kentte başlayan kar yağışı nedeniyle havalimanında da çalışmalar aralıksız yapılıyor.

Ekipler, seyahat için alana gelen yolcuların rahat ulaşım sağlamaları için kar temizleme çalışmalarına başladı. Böylece, yolcuların havalimanına güvenli bir şekilde gelmeleri sağlanıyor.

İş makineleri ve kar temizleme araçları pist, apron ve diğer alanlarda hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de araç trafiğinin oluşmaması ve park problemi yaşanmaması için havalimanı çevresinde anonslarla çalışma yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ