İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları başladı
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İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları başladı

24.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:02

İGA Havalimanı İşletmesi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların seyahat planlarının aksamaması için kar temizleme çalışmalarına başladı.

İGA Havalimanı İşletmesi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların seyahat planlarının aksamaması için kar temizleme çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinden itibaren kentte başlayan kar yağışı nedeniyle havalimanında da çalışmalar aralıksız yapılıyor.

Ekipler, seyahat için alana gelen yolcuların rahat ulaşım sağlamaları için kar temizleme çalışmalarına başladı. Böylece, yolcuların havalimanına güvenli bir şekilde gelmeleri sağlanıyor.

İş makineleri ve kar temizleme araçları pist, apron ve diğer alanlarda hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de araç trafiğinin oluşmaması ve park problemi yaşanmaması için havalimanı çevresinde anonslarla çalışma yapıyor.

İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları başladı
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları başladı
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları başladı
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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