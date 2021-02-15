İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele
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İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele

15.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:44
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele

İSTANBUL Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Uçuşların kesintisiz  devam ettiği havalimanında 300 kişilik ekip ve 130 araç ile karla mücadele çalışması yürütülüyor. 

Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşların aksamaması için İstanbul Havalimanı'nda "Karla Mücadele Ekibi" çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, karla mücadelede 300 personel ve 130 karla mücadale aracı ile pist apron ve taksi yollarının açık tutulmaya çalışıldığı belirtildi.  Kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların da kesintisiz yürütüldüğü aktarıldı. 

EKİPLERİN ÇALIŞMASI 7 AYRI BİRİMDE EŞ GÜDÜMLÜ YÜRÜTÜLÜYORAyrıca, karla mücadele sırasında 7 ayrı birime ayrılan ekiplerin eşgüdümlü şekilde sürüttüğü çalışmalar  sayesinde operasyona kesintisiz olarak devam ettiği, karla mücadele araçlarının üzerindeki  transponder sayesinde araçlar anlık olarak izlenerek  performanslarının da 'online' filo yönetim yazılımı ile takip edildiği kaydedildi.


İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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