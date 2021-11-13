İstanbul Havalimanı'nda kargo paketlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 yer hizmetleri çalışanından 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, havalimanında farklı tarihlerde, açılan bazı transit kargo paketlerindeki 16 bin 161 Dolar değerinde telefon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yer hizmetlerini yürüten taşeron firmalardan birisinde çalışan 5 kişinin kargoları yükledikleri araçları, kameraların görmediği noktada durdurup paketleri keserek telefonları aldıklarını belirledi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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