İstanbul Havalimanı'nda karakol açıldı

19.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:15

İstanbul Havalimanı'nda pasaport, kimlik veya belge kaybedilmesi, kayıp bagaj ve çanta ile bazı asayiş olaylarında yolculara daha hızlı ve kolay hizmet vermek için karakol açıldı. Karakolda görev yapan memurlar, yolcuların sorunlarını kısa sürede çözüyor. Açılışta konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, "Burası erişimi çok güçlü bir havalimanı" dedi.



İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü yolcuların havaalanında karşılaştığı problemleri çözerek, yolcuların uçaklarını kaçırmamasını sağlamak için terminal içinde karakol kurdu. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek merkezde, uzun süreli takip gerektirmeyen, anlık durumlarda izlenecek yollara ilişkin bilgiler yolculara anında aktarılacak. Yolcuların seferlerini kaçırmadan, yapılması gerekli işlemler amirlikte yapılacak.



Karakol açılışında konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'da İstanbul Havalimanı'nın günde yüz binlerce yolcuya ev sahipliği yaptığını, mevcut şube müdürlüğünün terminal dışında olması nedeniyle kolluk işlemlerinde bazı küçük ve basit sorunlar yaşanabildiğini söyledi.



Şanlı, bu sorunun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile yapılan bir toplantıda dile getirildiğini kaydederek, "Toplantıda hızlı bir şekilde havalimanında bir karakolun faaliyete geçirilmesine karar verildi. Bu karakolun yapımını İGA hemen bitirdi. Bir aylık bir süreç içinde karakolumuz faaliyete geçti. Yolcularımızın gerek kendi şikayetleri gerekse de onlarla alakalı bazı işlemler için, havalimanının dışına çıkmadan tamamen içinde gerçekleştirme imkanı ortaya çıktı. Bu da havalimanımıza özel bir durum. İnanıyoruz ki yolcularımızın daha konforlu seyahat etme noktasında imkan sağlamış olacağız" diye konuştu.



"Burası erişimi çok güçlü bir havalimanı"



Havalimanında işlenen suçlarla ilgili bazı işlemlerin de burada tamamlanabileceğini kaydeden Şanlı, "Bazı vatandaşlarımızın bir mahkemede ifade vermeye gitmemiş olabilir. Hakkında kendisinin bildiği ya da bilmediği yakalama kararları söz konusudur. Bu tarz işlemler için karakolumuz faaliyet gösterecek. Vatandaşlarımızın şikayetleri varsa da burada alacağız. Normalde bu işlemler için dışarıdaki karakola gidilmesi gerekiyordu. Onları artık burada gerçekleştireceğiz. Biz şüpheli bavullar ya da unutulan eşyalar için CCTV ile görüntüleri geriye dönük izliyoruz. Bu tip olaylarda 'Eşyaların veya valizin sahibi kimdir, olay nerede olmuştur?' sorusunun cevabı için kayıt veya geriye izleme olanağımız söz konusu. Burada kaybolan bir şeyin sahibi ve bırakılma zamanıyla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Burası erişimi çok güçlü bir havalimanı. Genelde havalimanındaki yolcu bir şeyini unutmuş ya da kaybetmiş oluyor. Başvuru için havalimanından dışarı çıkması gerekiyor. İçeriye girerken tekrar aramalardan geçmek zorunda kalıyor. Bundan kaynaklanan nedenlerden dolayı uçak seferini kaçırmalar söz konusu oluyordu. Bunun doğurduğu mağduriyetler, kızgınlıklar, rahatsızlıklar vardı. İşte yeni karakolda bu tip sıkıntılar halloldu" diye konuştu.



Kimliğini unuttuğu için uçamayacak yolcunun sorunu çözüldü



Tarifeli uçakla Van'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda kimliğini aracında unuttuğunu fark eden Emre Yıldız, polislerin yönlendirmesiyle yeni açılan amirlikte işlem yaptırdı. Görevli polisin kimlik doğrulaması yaptığı Yıldız'ın yaklaşık 10 dakikada hazırlanan geçici bir belgeyle uçması sağlandı. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yanına cüzdanını almasına rağmen kimliğini arabada unuttuğunu, polislerin yardımları sayesinde Van'a uçabileceğini söyledi.



Kendisi için çok faydalı bir çözüm sunulduğu için mutlu olduğunu kaydeden Yıldız, "Şu anda bana uçuş için yeterli olacak şekilde geçici bir kimlik verdiler. Böylece uçağımı kaçırmayacağım. Burada işlem yapılmasaydı uçağımı kaçırabilirdim" dedi.



Yolcunun unuttuğu bagaj kısa sürede bulundu



Kasım ayındaki seyahati öncesi İstanbul Havalimanı'nda valizini unutan Demokratik Kongolu Balanga Engange, kızıyla birlikte merkeze geldi. Buradaki görevlilere durumunu anlatan Engange, kayıp valizinin bulunması için başvuru yaptı. Fransızca bilen polis memuru tarafından pasaport kontrolünden geçtiği gün ve saat bilgisi alınan yolcunun valizi merkezdeki özel odada izlenen görüntülerle bulundu. Araştırmalar sonucunda valizi, bırakıldığı günün ertesinde temizlik görevlileri tarafından kayıp eşya bürosuna teslim edildiğini öğrenen Engange, Türk polisine teşekkür etti.



Kayıp valizinin bulunması nedeniyle polise minnettar olduğunu ifade eden Engange, "Yaklaşık 15 gün önce valizimi kaybetmiştim. Bu merkezde hemen buldular. Allah (c.c.) Türk polisini korusun ve yüceltsin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA