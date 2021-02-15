İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların seyahat planlarının aksamaması için kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların seyahat planlarının aksamaması için kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

İGA Havalimanı İşletmesinin karla mücadele ekipleri, havalimanının girişinden itibaren biriken karları iş makineleri ve araçlarla temizledi.

Yolcuların zarar görmemesi ve rahat ulaşım sağlamaları için sarkıt ve kar yığınları kaldırılarak misafirlerin alana güvenli bir şekilde girmeleri sağlandı.

Ekipler, ayrıca yolcuların yürüme güzergahında kar kütlesi ve sarkıt düşme tehlikesi oluşturan yerlere şerit çekerken, vatandaşları da anons yaparak uyarıyor.

İGA sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yolcularımızın konforlu seyahat deneyimlerinin devamı ve seyahat planlarında aksama yaşanmaması için karla mücadele ekiplerimiz görevlerinin başında. Pistlerimiz açık, operasyonumuz sorunsuz, manzaramız güzel." bilgileri paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ