İstanbul Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası

15.10.2019 16:14

Türk Kızılay ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın iş birliği ile "Kan Bağışı Bizi Birbirimize Bağlar", "Anne, Baba, Abi, Oğul ABAO" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı kampanyası için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali M Kontuvarı'nda stant kuruldu. Kan bağışına havalimanında görevli çok sayıda personel ve yolcu ilgi gösterdi.

Havalimanında çalışan güvenlik görevlileri de sıraya girerek, form doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA