İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı
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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul

İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı

İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Uzaktan kumandalı kutu ile kadın yolculara çiçek ve kek dağıtıldı.

08.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:03
İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı

İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı

İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda Uzaktan kumandalı kutu ile kadın yolculara çiçek ve kek dağıtıldı. Kadınlar, kendilerine yaklaşan kutuyu görünce ilk önce panikledi. Daha sonrada kapağının açılması ile içinden çıkan gül ve pastayı görünce şoke oldu. Yaşanan o renkli anlarda kameraya yansıdı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kadınlara çeşitli hediyeler verdi. Havalimanından gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalandı. 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi. Kadınların kendilerine doğru gelen uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşıladı. Kutunun kapağının açılması ile birlikte içinden gül ve pasta çıkınca mutluluklarını gizleyemediler.


Polislerden kadın yolculara pasta

Öte yandan, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü kadın polislerle birlikte pasta keserek, kadınlar gününü kutladı. Yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta hazırlayan kadın polisler, kestikleri pastayı kadın yolculara ikram etti. Bir diğer etkinlikte de Kişisel Gelişim Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Meltem Ayvacıoğlu, havalimanında görevli kadın polislere "Hayatının Filminde Yıldız Olmaz" başlıklı bir seminer verdi.

İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İstanbul Havalimanı'nda, kadınlara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek dağıtıldı

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