İstanbul Havalimanı'nda Kadınlar Günü'nde kadınlara şaşırtan hediye
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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel

İstanbul Havalimanı'nda Kadınlar Günü'nde kadınlara şaşırtan hediye

İstanbul Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın yolculara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek ve kek dağıtıldı.

08.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:39
İstanbul Havalimanı'nda Kadınlar Günü'nde kadınlara şaşırtan hediye

İstanbul Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın yolculara uzaktan kumandalı kutu ile çiçek ve kek dağıtıldı. Kadınlar, kendilerine yaklaşan kutuyu görünce ilk önce panikledi, kapağının açılması ile içinden çıkan gül ve pastayı görünce şoke oldu.


İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde kadınlara çeşitli hediyeler verdi. Havalimanından gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalandı. 250 kadın yolcu ise yanlarındaki birer misafirleri ile İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi. Kadınlar, kendilerine doğru gelen uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşıladı. Kutunun kapağının açılması ile birlikte içinden gül ve pasta çıkınca kadınlar mutluluklarını gizleyemediler.


Polislerden kadın yolculara pasta


Öte yandan, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü kadın polislerle birlikte pasta keserek, Kadınlar Günü'nü kutladı. Yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pasta hazırlayan kadın polisler, kestikleri pastayı yolculara ikram etti. Bir diğer etkinlikte de Kişisel Gelişim Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Meltem Ayvacıoğlu, havalimanında görevli kadın polislere "Hayatının Filminde Yıldız Olmak" başlıklı bir seminer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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