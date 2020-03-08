İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ - Haber
Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı.

08.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:51
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekle verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandı, pastalar ikram edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalanırken, 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile havalimanının işletmecisi İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi. Kadınlar uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşılarken, kutunun kapağının açılmasıyla içinde gördükleri gül ve pastayı görünce mutlu oldular. Bu arada havalimanında görevli kadın polisler hazırladıkları pastayı, kadın yolculara ikram etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Meral Akşener Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Elçin Sangu Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Berkay Şahin Burak Yılmaz Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:08:34. #1.15#