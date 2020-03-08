İstanbul Havalimanı'nda kadın yolculara çiçekler verildi, pastalar kesildi
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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel

İstanbul Havalimanı'nda kadın yolculara çiçekler verildi, pastalar kesildi

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı.

08.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:41
İstanbul Havalimanı'nda kadın yolculara çiçekler verildi, pastalar kesildi
8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekler verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandılar, pastalar ikram edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalanırken, 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile  havalimanının işletmecisi İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi.  Kadınlar uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşılarken, kutunun kapağının açılmasıyla içinde gördükleri gül ve pastayı görünce mutlu oldular. Bu arada havalimanında görevli  kadın polisler hazırladıkları pastayı, kadın yolculara ikram etti.  


- İstanbul

Kaynak: DHA

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