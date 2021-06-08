İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı
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İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle günlük ortalama 665 uçuş gerçekleştirildi, 80 bin 590 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle günlük ortalama 665 uçuş gerçekleştirildi, 80 bin 590 yolcu seyahat etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, kademeli normalleşmenin başladığı 1 Haziran ile 7 Haziran arasında, İstanbul Havalimanı'ndan günlük 665 olmak üzere toplam 4 bin 659 uçuş gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihlerde, havalimanından günlük ortalama 80 bin 596 olmak üzere toplam 564 bin 176 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı
İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı
İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı
İstanbul Havalimanı'nda kademeli normalleşmede uçuş ve yolcu sayısı arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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